بالصور..فريق “نجوم إيليزي” يقطع 1950 كلم بالحافلة !

قطع فريق “نجوم إيليزي” أزيد من 1950 كلم من ولاية إيليزي إلى غاية العاصمة، باستعمال الحافلة من أجل مواجهة فريق شباب بلوزداد.

ويواجه “نجوم إيليزي” فريق شباب بلوزداد في هذه الأثناء في إطار الدور الـ16 من منافسة الكأس بملعب 20 أوت.

وقال ممثلي فريق الجنوب الجزائري في تصريح للنهار فور وصولهم:

“المجلس الولائي، والمجلس الوطني ومجلس الأمة كلهم مساندين هذا الفريق وبإذن الله رابحين”.

وأضافو: “قطعنا 1950 كلم قطعناهم برا حتى لا يقولوا أننا تنقلنا في الطائرة، وذلك حتى نعرف قيمة الطريق ونشاهد الجزائر أنها واسعة وعريضة”.