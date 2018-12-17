بالصور.. فريوي ينضم رسميا للعميد

تمكنت إدارة مولودية الجزائر، من ضمان ثاني صفقاتها خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بتعاقدها مع المهاجم سامي فروي.

وانضم المهاجم سامي فريوي، (27 سنة) إلى مولودية الجزائر، قادما إليه من نادي لاريسا اليوناني، وهذا بعد توصله لاتفاق نهائي مع إدارة العميد.

ووقع سامي فروي، عقده الجديد مع إدارة مولودية الجزائر، بمقر الفريق، بحضور المدير العام الرياضي للنادي، كمال قاسي السعيد.

وبهذا يكون المهاجم سامي فريوي، ثاني صفقات مولودية الجزائر، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد صفقة المهاجم الآخر، مهدي بن علجية،