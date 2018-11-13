بالصور.. فضاء جديد لمرافقة المدمنين على المخدرات بحي الياسمين في وهران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور.. فضاء جديد لمرافقة المدمنين على المخدرات بحي الياسمين في وهران
بقلم مصطفى.ق

فتحت جمعية مكافحة الادمان بوهران  فضاء جديدا موجه لمرافقة الشباب المدمنين على مستوى مكتبة قديمة بحي  “الياسمين”.

وبعد عدة مراسلات الى السلطات المحلية لمنحها مقر بغية استحداث هذا الفضاء استفادت الجمعية من قاعة كبيرة بالمكتبة القديمة للحي.

وتتشكل فرقة المرافقة من ثلاثة أخصائيين نفسانيين وطبيب ومحامي جميعهم متطوعين على مستوى الجمعية.

هذا الفضاء يشكل استمرارية لمشروع ” شباب بدون مخدرات ” الذي تم تطويره طيلة سنة 2017.

في اطار برنامج  الدعم شباب-تشغيل الرامي الى الادماج الاجتماعي والمهني للشباب المدمنين .


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com