بالصور.. فضيحة تلاحق “غالاكسي القابل للطي” قبل طرحه في الأسواق

تواجه شركة “سامسونغ”، مأزقا جديدا، بسبب هاتفها الجديد، القابل للطي “غالاكسي فولد”، قبل أيام من طرحه للبيع في الأسواق.

وحسب وكالة “بلومبرغ” فإن الهاتف الجديد، يعاني من خلل في الشاشة، وذلك بعد فحصه من طرف عدد من الصحفيين والخبراء.

وقالت نفس الوكالة، أن تقييم المستخدمين الأولي للهاتف الجديد، لم تكن مرضية، فقد واجهوا مشكلات في الشاشة بعد يوم أو يومين فقط من استخدامهم له.

حيث فحص أحد موظفي الوكالة، الهاتف الجديد، الإثنين الماضي، وظهر سقوط الطبقة البلاستيكية الواقية من الشاشة لوحدها.

وبحلول ليلة الثلاثاء، ظهر شق صغير في الجزء العلوي من الهاتف، ثم باتت الشاشة تواجه صعوبات في العمل بالشكل الصحيح.

وواجهت وكالات إعلامية أخرى، عاينت الهاتف، نفس المشاكل، ومن بينها “ذا فيرج” و”بلومبيري”، و”سي إن بي سي”.

من جهتها، ردت سامسونغ على التقارير بالقول: “تلقينا البلاغات بخصوص مشكلات الشاشة، وسنقوم بفحص الوحدات المتضرة لمعرفة السبب وراء ذلك”.

للتذكير، واجهت شركة “سامسونغ”، متاعب، مع هاتف “غالاكسي نوت 7” في عام 2016، الأمر الذي تسبب لها بخسائر مالية فادحة.

وأدت عيوب في البطارية والتصميم ،إلى اشتعال النيران، في عدد من هواتف “غالاكسي نوت 7”.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية، في شهر فيفري الماضي، عن هاتفها القابل للطي من نوع “غالاكسي فولد”، لكنه لم يطرح بعد للبيع في الأسواق.