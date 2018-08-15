بالصور ..فلاحون يوقفون أشغال مشروع رئيسي للكهرباء بعد حرمانهم منها لسنوات بتيارت

قام عدد من الفلاحين وسكان الريف ببلديتي سيدي عبد الرحمن ومادنة بتيارت بوقفة إحتجاجية.

و تم خلال هذه الوقفة الاحتجاجية إيقاف الاشغال الجارية لغرس أعمدة الكهرباء المتعلقة بأحد المشاريع التي تتم على مستوى منطقة واد خروف.

و طالب الفلاحون من السلطات المحلية والولائية والجهات الوصية على برمجة مشاريع الكهرباء.

وضرورة الإلتفات الى معاناتهم التي دامت لعقود من الزمن بسبب حرمان هؤلاء السكان من الكهرباء الريفية و الفلاحية

حيث لازال هؤلاء السكان يعتمدون على محركات البنزين لتوفير الكهرباء لمساكنهم و إستغلالها كذلك للإستثمار الفلاحي.

وتسببت هذه الحالة في استنزاف جيوب الفلاحين لكون الخسائر المادية والمصاريف التي يبذلونها أصبحت تزيد من تعقيد حياتهم وتؤثر سلبا على نشاطهم الفلاحي.



