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بالصور ..فلاحون يوقفون أشغال مشروع رئيسي للكهرباء بعد حرمانهم منها لسنوات بتيارت

أخبار الجزائر
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بالصور ..فلاحون يوقفون أشغال مشروع رئيسي للكهرباء بعد حرمانهم منها لسنوات بتيارت
بقلم ديار بن داود

قام عدد من الفلاحين وسكان الريف ببلديتي سيدي عبد الرحمن ومادنة بتيارت بوقفة إحتجاجية.

و تم خلال هذه الوقفة الاحتجاجية إيقاف الاشغال الجارية لغرس أعمدة الكهرباء المتعلقة بأحد المشاريع التي تتم على مستوى منطقة واد خروف.
و طالب الفلاحون من السلطات المحلية والولائية والجهات الوصية على برمجة مشاريع الكهرباء.
وضرورة الإلتفات الى معاناتهم التي دامت لعقود من الزمن بسبب حرمان هؤلاء السكان من الكهرباء الريفية و الفلاحية
حيث لازال هؤلاء السكان يعتمدون على محركات البنزين لتوفير الكهرباء لمساكنهم و إستغلالها كذلك للإستثمار الفلاحي.
وتسببت هذه الحالة في استنزاف جيوب الفلاحين لكون الخسائر المادية والمصاريف التي يبذلونها أصبحت تزيد من تعقيد حياتهم وتؤثر سلبا على نشاطهم الفلاحي.



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