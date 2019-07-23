بالصور.. فلاحو عمروسة في البليدة يتكبدون خسائر كبيرة بسبب النيران

تكبد عدد من فلاحين بمنطقة عمروسة التابعة لبلدية بوعينان الواقعة شرق البليدة خسائر كبيرة في ممتلكاتهم الفلاحية بعد ان شب حريق بالمنطقة.

حيث التهمت السنة اللهب الاشحار المثمرة كتين والزيتون واشجاراللوز،بالاضافة الى التهم اكثر من 20 صندوق النحل.

كما تواصلت مجمهودات عناصر الحماية المدنية ببوينان رفقة رجال محافظة الغابات في اخماد الحراق بالمنطقة لكن دون جدوى امام الرياح القوة.

من جهته الرقيب حمادة محمد من وحدة بوعينان للحماية المدنية اكد لنهار انه تم السيطرة على الحريق بنسبة 60 بالمئة وانه تم منع وصول النيران التي حاصرت مزارع والأشجار المثمرة بالمنطقة وان رياح ساعدة نشوب عدة نيران.

حيث سيتم إخماد الحريق بالتعاون مع عناصر محافظة الغابات، من جهتهم اكد عدد من الفلاحين بالمنطقة انهم تكبدوا خسائر في ممتلكاتهم الفلاحية .