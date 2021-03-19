بالصور.. فنانون يقدمون واجب العزاء لعائلة الراحلة ريم غزالي

فن وثقافة
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بالصور.. فنانون يقدمون واجب العزاء لعائلة الراحلة ريم غزالي
بقلم نسرين محفوف

انتقل إلى منزلة عائلة الفنانة الراحلة، ريم غزالي، عديد الفنانين من أجل تقديم واجب العزاء في وفاتها.

ومن بين هؤلاء الفنانة القديرة هشماوي فضيلة، dj R one، براكودا، عثمان بن داود، وغيرهم.

وسبق وأن قدم العديد من الفنانين الجزائريين والعرب تعازيهم في وفاة الفنانة الشابة ريم غزالي، منذ إعلان الخبر الأربعاء الماضي.

للإشارة، فقد انتقلت الى رحمة الله أول أمس الأربعاء، الراحلة ريم غزالي، عن سن 39 عاما، بعد إصابتها بورم في الدماغ.

dj R one

dj R one

براكودا
براكودا

عثمان بن داود

عثمان بن داود


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