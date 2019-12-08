بالصور.. فنان يُهدي لوحته الرملية لأول من ينتخب بالمركز الرئيسي بغرداية

قام فنان من ولاية غرداية، يدعى عمر مونة بمبادرة فردية، فريدة من نوعها، عبر رسمه لوحة رملية.

وقرر الفنان الميزابي إهداء لوحته لأول شخص ينتخب بالمركز الرئيسي الإقتراع بوسط المدينة.

و قال الفنان عمر مونة إنّ ما يقوم به هو رسالة منه لباقي الفنانين من أجل تسجيل موقف في الوقت الحالي تجاه الجزائر.

مردفًا أنّه بالرغم من التهميش الّذي تعرض له الفنان المحلي سابقًا إلّا أنّه سيقف مع بلده في الوقت الذي ينادي فيه الوطن.

مؤكدًا أنّ ذلك يعتبر جهادًا على غرار ما قام به خيرة أبناء الجزائر، فمنهم من قاوم بالسلاح ومنهم من قاوم بالكلمة والشعر على غرار المجاهد مفدي زكرياء الذي يعتبره ملهمه.