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بالصور.. فوضى وإغماءات بسبب بيع الكتب المدرسية بسيدي بلعباس

بقلم عاشور عبد الكريم
بالصور.. فوضى وإغماءات بسبب بيع الكتب المدرسية بسيدي بلعباس
طوابير طويلة من أجل اقتناء الكتب المدرسية
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عرفت أماكن بيع الكتب المدرسية طوابير طويلة خاصة بديوان المطبوعات للكتب المدرسية بولاية سيدي بلعباس على مدار اسبوع كامل و الواقع بشارع فلسطين بغية اقتناء كتب مدرسية.

وتسببت الطوابير في خلق فوضى وشجارات يومية متكررة بسبب التدافع في ظل وجود وباء كورونا. و هذا نتيجة قلة نقاط بيع الكتب. حيث عبّر أولياء التلاميذ عن إمتعاضهم وتدمرهم مطالبين السلطات المعنية بفتح نقاط أخرى وتنظيمها خصوصا في ظل انتشار الوباء.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=990992
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