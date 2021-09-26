بالصور.. فوضى وإغماءات بسبب بيع الكتب المدرسية بسيدي بلعباس

عرفت أماكن بيع الكتب المدرسية طوابير طويلة خاصة بديوان المطبوعات للكتب المدرسية بولاية سيدي بلعباس على مدار اسبوع كامل و الواقع بشارع فلسطين بغية اقتناء كتب مدرسية.

وتسببت الطوابير في خلق فوضى وشجارات يومية متكررة بسبب التدافع في ظل وجود وباء كورونا. و هذا نتيجة قلة نقاط بيع الكتب. حيث عبّر أولياء التلاميذ عن إمتعاضهم وتدمرهم مطالبين السلطات المعنية بفتح نقاط أخرى وتنظيمها خصوصا في ظل انتشار الوباء.