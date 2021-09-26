بالصور.. فوضى وإغماءات بسبب بيع الكتب المدرسية بسيدي بلعباس
بقلم عاشور عبد الكريم
عرفت أماكن بيع الكتب المدرسية طوابير طويلة خاصة بديوان المطبوعات للكتب المدرسية بولاية سيدي بلعباس على مدار اسبوع كامل و الواقع بشارع فلسطين بغية اقتناء كتب مدرسية.
وتسببت الطوابير في خلق فوضى وشجارات يومية متكررة بسبب التدافع في ظل وجود وباء كورونا. و هذا نتيجة قلة نقاط بيع الكتب. حيث عبّر أولياء التلاميذ عن إمتعاضهم وتدمرهم مطالبين السلطات المعنية بفتح نقاط أخرى وتنظيمها خصوصا في ظل انتشار الوباء.
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