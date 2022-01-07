بالصور.. فيغولي يتدرب على انفراد والخضر يواصلون التحضيرات للكان

يواصل المُنتخب الوطني الجزائري “الخضر ” التحضيرات تحسبا لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 المُقررة بالكاميرون بداية من يوم الأحد.

أبطال إفريقيا خاضوا اليوم الجمعة حصة تدريبية جديدة في التربص المُقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعرفت الحصة التدريبية تواجد العائد “سفيان فيغولي” الذي تدرب على انفراد رفقة المحضر البدني.

ويشد الوفد الجزائري الرحال غدا السبت صوب المدينة الكاميرونية دوالا تحسبا للدفاع عن لقبهم القاري.

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وكشفت مصادر مُقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم للنهار سهرة الأربعاء عن تغيير طارئ في برنامج الخضر قبل الكان.

مصدر رسمي من الفاف كشف للنهار أن الخضر لن يطيروا الخميس إلى الكاميرون.

ويعود السبب وراء ذلك إلى نتائج فحوصات كورونا التي أجرتها البعثة الوطنية أمسية الثلاثاء.

والتي لن تخرج نتائجها قبل أمسية اليوم في قطر ما يجعل الخضر يطيرون يوم الجمعة الى دوالا بنسبة كبيرة.

وواصل المنتخب الوطني الجزائري سلسلة اللاهزيمة أمسية الأربعاء بعد الفوز على مُنتخب غانا في مواجهة ودية.

المواجهة التي جرت بملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة انتهت بثلاثية دون رد.

وبهذا الفوز وصل أبطال إفريقيا للمُباراة ال34 دون هزيمة ليقتربوا من تحطيم الرقم القياسي العالمي لمنتخب إيطاليا ب37 مباراة.

ويحتل منتخبا إسبانيا والبرازيل المركز الثاني في ترتيب أطول سلسلة بدون هزيمة ب36 مباراة.

وقرّر الناخب الوطني جمال بلماضي إجراء عدد من التغييرات على مستوى التشكيلة التي يعتمد عليها خلال مباراة غانا.

وحملت القائمة غياب نجم الخضر رياض محرز الذي فضّل المدرب بلماضي إراحته والإعتماد على ادم وناس في منصبه.

وفي تصريح للمكلّف بالإعلام صالح عبود لـ “النهار أون لاين” بعد دقائق من نشر القائمة الرسمية “رياض في صحة جيّدة، كان معفى من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي. أؤكد ان رياض يتواجد في لياقة جيّدة.