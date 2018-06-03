بالصور.. فيغولي يتناسى صراعه مع ماجر بحضور “رولان غاروس”

فضل نجم المنتخب الوطني ونادي غلطة سراي التركي سفيان فيغولي حضور فعاليات دورة “رولان غاروس” للتنس الجارية بالعاصمة الفرنسية “باريس”.

وذلك عوض التواجد بتربص المنتخب الوطني الجزائري الذي إعتذر عن حضوره بسبب مُعاناته من إصابة على مستوى وتر أشيل.

ونشر “سوسو” أمسية اليوم الأحد صورا له بمدرجات ملعب الدورة الأكثر شعبية في رياضة التنس على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وظهر اللاعب المُتوج بالدوري التركي الممتاز هذا الموسم سعيدا بحضور لقاء النجم الصربي جوكوفيتش ضد نظيره فيرداسكو.