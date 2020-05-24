بالصور.. فيغولي يحتفل بعيد الفطر رفقة عائلته الصغيرة بالحلويات التركية

الرياضة
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بالصور.. فيغولي يحتفل بعيد الفطر رفقة عائلته الصغيرة بالحلويات التركية
بقلم كريم.تيغرمت

احتفل الدولي الجزائري سفيان فيغولي، اليوم الأحد، على غرار جميع الجزائريين، بعيد لفطر المبارك، رفقة عائلته الصغيرة.

ونشر فيغولي، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بهذه المناسبة، جاء فيها: “عيد مبارك.. الحمد لله على الإسلام”.

وأرفق نجم الخضر، ونادي غلطة سراي التركي، تغريدته هذه بمجموعة من الصور، التي تجمعه رفقة عائلته الصغيرة، والحلويات التركية التقليدية، الخاصة بعيد الفطر.


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