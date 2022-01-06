بالصور.. فيغولي يعود ومحرز يواصل الغياب عن تدريبات الخضر!

عرفت الحصة التدريبية التي آجراها المنتخب الوطني الجزائري (الخضر) أمسية اليوم الخميس عودة سفيان فيغولي.

متوسط ميدان فريق غلطة سراي التركي عاد للتدريبات بعد غياب دام لأسبوع تقريبا عقب تماثله للشفاء من الاصابة التي عانى منها.

وظهر “سوسو” سعيدا بمُباشرته التدريبات خاصة وأنه عمل بالكرة مايؤكد جاهزيته لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ومن جانب آخر تواصل غياب قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز عن التدريبات بسبب عدم التحاقه بقطر.

الخضر يجرون آخر حصة تدريبية تحسبا لودية غانا

وآجرى أمسية الثلاثاء الخضر آخر حصة تدريبية قبل مواجهة غانا الودية المقررة اليوم الأربعاء بحضور مبولحي وبن رحمة.

وعرفت الحصة التدريبية اندماج كل من حارس الاتفاق السعودي رايس وهاب مبولحي. ولاعب ويستهام يونايتد الانجليزي سعيد بن رحمة لأول مرة منذ بداية التربص.

في حين شهدت الحصة التدريبية عودة المهاجم إسلام سليماني الذي غاب عن الحصص التدريبية الماضية. وكذا الثنائي جمال الدين بن العمري وبغداد بونجاح بعد غيابهما أمس.

ونشير الى عدم اندماج قائد الخضر ونجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز في التدريبات.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم عن هوية القناة التي ستبثّ مباراة الخضر اليوم أمام منتخب غانا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت أن التلفزيون العمومي نال حقوق بث المباراة رسميا. وسيبث اللقاء على القناة الأولى والسادسة بداية من الساعة الـ 17:00 مساءا بالتوقيت المحلي على أرضية ميدان المدينة التعليمية.

كما أكد المصدر ان أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي سينشّطون المباراة بالبدلة البيضاء فيما سيلعب منتخب “النجوم السوداء” بالفريق الأصفر.

وينتظر عشاق المستديرة. مباراة من العيار الثقيل بالنظر إلى المستوى الكبير الذي يملك المنتخبان.

هكذا علق وناس على ثلاثية محاربي الصحراء أمام غانا !

علق نجم الخضر “آدم وناس” على الفوز الكبير الذي حققه الخضر أمام مُنتخب غانا.

جناح فريق نابولي الايطالي نشر صورتين له من المواجهة الودية التي انتهت بتفوق الخضر بثلاثية دون رد أمسية اليوم الأربعاء.

وأرفق وناس الصور التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” بعبارة:”قبل العاصفة”، وذلك في اشارة للصورة التي تُظهره قبل الهدف بلحظات.

وأضاف خريج مدرسة بوردو الفرنسي في تعليقه:”فريق عظيم، وقت رائع”.