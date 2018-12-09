بالصور..قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش “الغراب” قاذف الصواريخ

أشرف قائد القوات البحرية، اللواء حولي محمد العربي، اليوم الأحد، بالأميرالية، على تفتيش الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار”.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يأتي هذا بعد مشاركته من 03 إلى 09 ديسمبر، بالقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت بتونس، في تنفيذ الطبعة الخامسة للتمرين “مرجان 2018” بالإشتراك مع جيش البحر التونسي.

التمرين الذي يندرج في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري-التونسي لحساب سنة 2018، تم تنفيذه على ثلاث مراحل.

خصصت للتدريب وتحضير نشاطات البحر، وتضمنت تمارين تكتيكية، عملية مشتركة للمنع البحري والبحث، واعتراض سفينة تقوم بأعمال محظورة.

بالإضافة إلى تمرين البحث والإنقاذ في البحر وكذا تفعيل مركز العمليات البحرية المشترك.

كما تم تنفيذ تمارين غطس لفائدة غطاسين من الطرفين في الرصيف والبحر، مما سمح بتعزيز قدرات الطرفين في مجال التعاون البحري.

وهذا من خلال العمل المشترك لمواجهة أي تهديد أو خطر محتمل بإمكانه المساس بالأمن البحري، في المنطقة الحدودية للبلدين.

للإشارة، الوحدة البحرية تم تصنيعها بكفاءات جزائرية على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين بالمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية.

وقام بتدشينها الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 08 أوت 2017.