بالصور..قائد الناحية العسكرية الأولى يشرف على تسمية الكتيبة 91 للشرطة العسكرية

تم اليوم الأربعاء، بالناحية العسكرية الأولى، البليدة، تسمية الكتيبة 91 للشرطة العسكرية، بإسم الشهيد محمد سيدي يخلف،حسبماأفاد به بيان لوزارة الدفاع.

وجاءت هذه العملية تزامنا وإحتفاءا الجزائر بذكرى أحداث 08 ماي 1945 وتطبيقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي،

هذا الحفل ترأس مراسمه اللـواء علي سيدان، قائـد الناحية العسكرية الأولى، وعرف حضور ضباط وإطارات الناحية العسكرية الأولى

وثلة من المجاهدين ورفقاء الشهيد البطل في الكفاح، في الختام تم تكريم عائلة الشهيد وتسليمهم هدايا رمزية، يضيف المصدر.