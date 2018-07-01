بالصور..قائد الناحية العسكرية الأولى يحضر حفل تخرج دفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال

حضر، اليوم الأحد، قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف، مراسم تخرج دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”.

الحفل الذي أشرف عليه الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير التربية نورية بن غبريت والمدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري وقائد الدرك الوطني نوبة مناد وكذا ألوية والسلطات العسكرية والمدنية.

وتخرج اليوم ثلاثة دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية لشرشال.

وشملت الدفعات المتخرجة الدفعة 11 من التكوين العسكري القاعدي المشترك والدفعة 49 من التكوين الأساسي والدفعة الثانية لضباط دورة مستار.