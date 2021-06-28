بالصور.. قائد سويسرا يشرب كوكا كولا أثناء مواجهة فرنسا

صنع سهرة اليوم الإثنين قائد المُنتخب السويسري “تشاكا” الحدث في مواجهة بلاده ضد فرنسا بشُربه للمشروب الغازي كوكا كولا بعد نهاية الوقتين الإضافيين وقبل اللجوء لركلات الجزاء.

المواجهة التي جرت بملعب أرينا ناسيونالا انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بثلاثية في كل شبكة، ليحتكم المُنتخبان للوقتين الإضافيين وركلات الترجيح التي حسمت المواجهة ب5-4 لصالح المُنتخب السويسري الذي سيواجه مُنتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي.

وكان النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أزاح قارورة كوكا كولا من على طاولة الندوة الصحفية خلال هذا اليورو ونصح الجميع بتناول المياه المعدنية.