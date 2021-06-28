بالصور.. قائد سويسرا يشرب كوكا كولا أثناء مواجهة فرنسا

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور.. قائد سويسرا يشرب كوكا كولا أثناء مواجهة فرنسا
بقلم حواز عبد النور

صنع سهرة اليوم الإثنين قائد المُنتخب السويسري “تشاكا” الحدث في مواجهة بلاده ضد فرنسا بشُربه للمشروب الغازي كوكا كولا بعد نهاية الوقتين الإضافيين وقبل اللجوء لركلات الجزاء.

المواجهة التي جرت بملعب أرينا ناسيونالا انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بثلاثية في كل شبكة، ليحتكم المُنتخبان للوقتين الإضافيين وركلات الترجيح التي حسمت المواجهة ب5-4 لصالح المُنتخب السويسري الذي سيواجه مُنتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي.

وكان النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أزاح قارورة كوكا كولا من على طاولة الندوة الصحفية خلال هذا اليورو ونصح الجميع بتناول المياه المعدنية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1015042

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com