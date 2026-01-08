بالصور.. قاطرات جديدة تدخل حيّز الخدمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن دخول قاطرات جديدة حيز الخدمة بعد إعادة تهيئتها وعصرنتها.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن عملية دخول القاطرات حيز الخدمة، تتواصل بعد إعادة تهيئتها وعصرنتها بشكل كلي. ضمن برنامج إعادة تهيئة وعصرنة 20 قاطرة ديزل كهربائية قديمة بسواعد جزائرية. على مستوى ورشات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وأضافت أن عملية تجديد وإعادة تهيئة القاطرات تتم بورشات كل من المحمدية AMF - ولاية معسكر وورشات القاعدة الرئيسية لصيانة القاطرات بالرويبةBPML بالجزائر العاصمة. وحرصا على نقل التكنولوجيا والتحكم فيها. تمت العملية بأيادٍ وكفاءات جزائرية من تقنيي ومهندسي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية متخصصين في مجال صيانة وعصرنة وتجديد العتاد. وبتأطير وإشراف تقني من قبل إطارات ومهندسين المجمع الأمريكي. EMD (Electro-Motive Diesel) لصناعة قاطرات الديزل.

وأهم التغييرات التي طرأت على القاطرات الجديدة المعاد تهيئتها وعصرنتها، تغيير أنظمة التشغيل الإلكترونية. لا سيما نظام EM2000 العصري المطور من طرف شركة EMD و الذي يسمح بتحكم أفضل في أنظمة التشغيل الموجودة داخل القاطرة. بالإضافة كذلك إلى تقليل استهلاك الوقود بفضل نظام Electronic injection .وبالتالي تخفيض انبعاث الغازات في الجو مع الحصول على قوة دفع أكبر قوة المحرك الأصلي. كما تم تعديل نظام التعليق ومحركات الجر مما يسمح بقيادة مريحة وأكثر سلاسة على السكة، خصوصا مع تزويد القاطرة بالتكييف الهوائي.

