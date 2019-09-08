بالصور.. قاطنو حوش الأحمر ببلاطو يضرمون النيران ويقطعون الطريق بعين البنيان

أقدم سكان حوش الأحمر ببلاطو بلدية عين البنيان بالعاصمة على غلق الطريق الرئيسية، وأضرموا النيران بالعجلات المطاطية بسبب غياب التهيئة.

وحسب المحتجين فإنهم سئموا من سياسة التماطل التي تنتهجها السلطات المحلية في تعبيد الطرقات وتزفيتها وتهيئة الحي.

وأضاف السكان، أن الحي يعاني من انعدام التهيئة في الطرقات وانعدام الأرصفة وحتى الأمن وهو ما يعرضهم إلى التهلكة.

وأوضح المحتجون، أن التلاميذ مضطرون للمشي قرابة 1 كلم للوصول إلى المدارس وهو ما يعرضهم لخطر حوادث المرور .

وأكد الغاضبون، أنه تم تسجيل العديد من حوادث المرور مع بداية الدخول المدرسي بسبب تهور مستعملي الطريق.

من جهته تنقل رئيس البلدية إلى مكان الإحتجاج وتوعد بالتكفل بمطالب المحتجين بعدما تم إقناعهم بفتح الطريق الذي بقي مغلقا لساعات.

وقامت عناصر الحماية المدنية بإطفاء النيران ونزع أكوام النفايات على الطريق لمرور السيارات التي تحولت إلى طوابير كبيرة.