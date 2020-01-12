بالصور.. قاطنو حي الحمري يحتجون ضد قائمة سكن إجتماعي مشبوهة بوهران

خرج، زوال اليوم الأحد، العشرات من قاطني حي الحمري بولاية وهران إحتجاجًا على قائمة السكن الإجتماعي التي أفرج عنها أمس.

وأكد المحتجون أنّ القائمة، التي تسلمت فيها 48 عائلة قرارات الإستفادة المسبقة من السكن الأجتماعي، أنّها مشبوهة كون العائلات المستفيدة ليست من قاطني حي الحمري.

وطالب المواطنون الغاضبون ممن يعانون لأكثر من عشرين سنة في أحواش هشة أضحوا مهددين في كل لحظة بالموت تحت الأنقاض، نظرًا لوضعية سكناتهم الكارثية، رئيس الدائرة ووالي وهران بفتح تحقيق في القائمة المفرج عنها.

حسب المواطني المشكل يتكرر بعد كل عملية ترحيل، بإستفادة عائلات من سكنات لائقة ليست من السكان الأصليين للحي، بتواطؤ لجنة حي غير قانونية لا تمثل سكان القطاع الحضري الحمري.

نذكر على سبيل المثال لا الحصر المواطنون المرحلون سنة 2008 في عهدة الوالي السابق عبد الغني زعلان، الذين إستفادوا من 500 مسكن بمجمع كناستال أغلبها مغلقة، بيعت او تم كراؤها.