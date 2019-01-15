بالصور.. قافلة تحسيسية حول أخطار الحرڨة في عنابة

انطلقت اليوم بعنابة قافلة تحسيسية حول أخطار الحرڨة وآثارها السلبية على هذه شريحة الشباب.

وتم التأكيد على أهمية الاتصال المباشر لحصر انشغالات الشباب والبحث عن الحلول لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية على هذه الشريحة الهامة في المجتمع.

واكد والي عنابة توفيق مزهود خلال اشرافه على انطلاق القافلة ان الاتصال المباشر مع الشباب لحصر الانشغالات والبحث عن حلول تمكن من نشر الأمل في أوساط الشبابي يشكل توجها صائبا لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

واوضح ان معالجة هذه الظاهرة السلبية التي أخذت أبعادا مقلقة تتطلب تجاوب مختلف القطاعات بالعمل الجدي والمتواصلي مشيرا الى أن المسؤولية يتحملها جميع الشركاء المعنيين بالتكفل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بفئة الشباب مع التأكيد على أهمية دور الأسرة في التحسيس بخطر هذه الظاهرة و آثارها السلبية.