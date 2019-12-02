بالصور.. قافلة طبية للجيش بالمناطق النائية لإن قزام

انطلقت بالمنطقة الجنوبية الحدودية للولاية المنتدبة إن قزام، قافلة طبية تابعة للجيش للتكفل بالبدو الرحل.

وتم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية وأطباء وممرضين عسكريين.

خلال هذه الخرجة الطبية التي استفادت منها منطقة منطقة “حاج بويا” جنوب إن قزام، تم إجراء فحوصات طبية عامة للمواطنين وتقديم العلاجات اللازمة والتحسيس حول الأمراض المعدية والمتنقلة وكيفية الوقاية منها.

العملة تأتي تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي بسكان المناطق النائية عبر مختلف النواحي العسكرية، ومواصلة للجهود المبذولة في مجال تقديم الدعم الصحي بإقليم الناحية العسكرية السادسة.