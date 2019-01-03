بالصور.. قافلة للتلقيح ضد داء الحمى القلاعية تجوب بلديات النعامة

إنطلقت اليوم الخميس، بولاية النعامة، القافلة الولائية للتحسيس والتلقيح ضد داء الحمى القلاعية وداء الطاعون المجترات الصغيرة.

وقد أشرف على انطلاقها والي الولاية محمد حجار، مرفوقا بالسلطات الأمنية والمدنية المحلية.

إلى جانب ممثلين عن الغرفة الفلاحية، والإتحاد المحلي للفلاحين الولائيين، إضافة إلى فيدرالية الموالين.

القافلة ضمت عدة إطارات من مصالح مختلفة، تمثلت في مصالح الغابات، الفلاحة، والمحافظة السامية لتطوير السهوب.

بالإضافة إلى المفتشية البيطرية للولاية والبيطريين الخواص، حيث جابت تلك القافلة كل بلديات ولاية النعامة.