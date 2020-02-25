بالصور.. قافلة مساعدات من جمعية الارشاد والاصلاح لفائدة الشعب الليبي

أطلقت جمعية الإرشاد والإصلاح اليوم، من العاصمة، قافلة مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الليبي، تمثلت في طرود من المواد الغذائية والأفرشة.

وأوضح رئيس نصر الدين حزام، أن هذه القافلة الاولى من نوعها الموجهة للشعب الليبي تندرج في اطار استراتيجية طويلة المدى في مجال التضامن مع الشعوب في العالم العربي وافريقيا والعالم.

وأضاف حزام ان هذه القافلة التي تنظم تحت شعار “التضامن المغاربي” تضم ثلاثة شاحنات اغدق بها المحسنون تنطلق من ثلاثة مراكز الاولى من الجزائر العاصمة والثانية من برج بوعريريج والثالثة من ورقلة.

وستلتقي كلها بتقرت ومن ثم تتجه الى المناطق الحدودية الجزائرية الليبية بمنطقة الدبداب اين يتم تسليم هذه المساعدات.

وذكر بأن هذه المساعدات هي عربون وفاء من الشعب الجزائري الكريم الى الشعب الليبي، متمنيا له ان يتجاوز هذه المحنة بسلام ويسترجع امنه واستقراره.

كما اعلن حزام بأن الجمعية اتخذت جميع الاجراءات والترتيبات مع قرينتها جمعية السلام الليبية لتحقيق المبتغى وتسليم هذه المساعدات لأصحابها.

وذكر رئيس هيئة الاغاثة الجزائرية التابعة لجمعية الارشاد والاصلاح محمد بوشيبة ان القافلة تضم الف طرد غذائي والف بطانية و2860 حفاظة ومواد اخرى.

وأشار الى ان الجمعية كانت لها مبادرات مماثلة، حيث ارسلت مساعدات للشعب الصحراوي الشقيق والشعب الفلسطيني والسوري والصومالي الى جانب شعب الروهنغا والتشاد.