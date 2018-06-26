بالصور.. قالمة تتذكر عمالقة المسرح الجزائري

تم خلال حفل افتتاح الطبعة ال11 للمهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف بقالمة تكريم الفنانين الراحلين من أعمدة المسرح الوطني.

و تم بالمناسبة تكريم روح الفنان الراحل عز الدين مجوبي الذي اغتيل سنة 1995 من خلال عرض مسرحي خارج المنافسة الرسمية.

كما عاش الحضور لحظات محزنة من خلال متابعتهم لمقاطع فيديو مؤثرة تكريما لروح 3 أسماء فنية رحلت في الفترة الأخيرة.

ويتعلق الأمر بكل من الممثلة صونيا التي كانت صديقة للطبعات السابقة للمهرجان.

والممثل الفكاهي الشيخ عطاالله الذي نصبت خيمة باسمه ضمن فعاليات الطبعة .

إضافة إلى الشيخ لعويني الموسيقار والفنان المسرحي ابن مدينة قالمة.

وفيما يتعلق بالمنافسة الرسمية لهذه الطبعة التي تتنافس فيها 9 أعمال فنية لتعاونيات وجمعيات مسرحية وفنية.

من أجل الترشح للمشاركة في المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالعاصمة.

فقد تم افتتاحها بعرض مسرحية “باسطا” للجمعية الثقافية نوميديا لقسنطينة.

ومسرحيات أنجزتها تعاونيات وجمعيات فنية من ولايات قسنطينة وسطيف وتبسة وجيجل وبرج بوعريريج والمسيلة.

إضافة إلى بومرداس و الجزائر العاصمة وقالمة مبرمجة في هذه الطبعة.