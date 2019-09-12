بالصور.. قايد صالح يترحم على روح الشهيد البطل “زيغود يوسف ” بقسنطينة

ترحم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، على روح الشهيد البطل “زيغود يوسف”، الذي يحمل مقر قياة الناحية العسكرية الخامسة اسمه.

كما وضع الفريق قايد صالح، خلال اليوم الثالث من زيارته، إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد للشهيد، بعد مراسيم الاستقبال رفقة قائد الناحية العسكرية الخامسة.

وتراس نائب وزير الوطني ، لقاء توجيهيا وعقد جلسة عمل بمقر قيادة الناحية،ضم قيادة وأركانات وإطارات الناحية وكذا قادة القطاعات العملياتية وقادة الوحدات وهياكل التكوين، فضلا عن ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية.

كما ترأس الفريق اجتماعا ثانيا ضم قيادة وأركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وأركاناتهم وكذا قادة هياكل التكوين وقادة وحدات الناحية والمديرين الجهويين،

واستمع قايد صالح في بدايته إلى عرض شامل حول إقليم الاختصاص قدمه نائب قائد الناحية، ليسدي بعدها الفريق جملة من التعليمات والتوصيات تصب جميعها في ضرورة العمل الدائم والمثابر للحفاظ على جاهزية الأفراد والوحدات في أعلى المستويات