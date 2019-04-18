بالصور.. قايد صالح يترحم على روح الشهيد “شيحاني بشير”

ترّحم الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، نائب وزير الدفاع الوطني، على روح الشهيد البطل “شيحاني بشير” الذي يحمل مقر القيادة اسمه.

ووضع الفريق، خلال اليوم الرابع من زيارته للناحية العسكرية الرابعة، إكليلا من الزهور ،أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء.

كما ترّأس قايد صالح اجتماع عمل مع أركان الناحية ومسؤولي المصالح الأمنية والمديرين الجهويين.

كما استمع خلاله إلى عرض شامل حول الوضع العام للناحية، قدّمه قائد الناحية.

ليقوم بعدها الفريق بإلقاء كلمة توجيهية ، أكّد من خلالها على أن أعظم الرهانات التي تستحق من الجيش الوطني الشعبي بذل المزيد من الجهود المثابرة.

مضيفا:” وهي رهان حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية، والمحافظة على قوة ومتانة عرى وحدتها الشعبية”.