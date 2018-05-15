بالصور..قايد صالح يشرف على تمرين للقوات الخاصة ببسكرة

تابع اليوم الثلاثاء، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تمرين يحاكي اقتحام وتدمير مقر قيادة وحدة معادية وأسر قائدها.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن التمرين الذي قامت به مفرزة للقوات الخاصة تميز بالسرعة الفائقة في تنفيذ مثل هذه الأعمال القتالية.

وأضاف البيان، أن هذا التمرين يؤكد المستوى الراقي والتكويني الذي تمنحه المدرسة العليا لطلبتها ومتربصيها.

والتي تهدف إلى الرفع من كفاءة وقدرة القوات الخاصة للقيام بمختلف المهام ليلا ونهارا وفي كافة الظروف والأحوال.