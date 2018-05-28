بالصور .. قايد صالح يواصل زيارته للناحية العسكرية السادسة

تفقد اليوم الاثنين الفريق أحمد قايد صالح بعض وحدات القطاع العسكري لعين صالح، على غرارملحقة تصليح العتاد، حيث قام بتدشين بعض المرافق الإدارية.

وعلى هامش الزيارة ألقى قايد صالح كلمة توجيهية تابعها مستخدمو جميع وحدات الناحية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

حيث أكد الحرص الدائم للقيادة والمتفاني إلى تعزيز تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

وكذا وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته، بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته.

وهذا من أجل خدمة لمصلحة الجزائر وصونا لسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها.