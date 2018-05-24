بالصور.. قتيلان في إصطدام قطار وشاحنة بالذرعان في الطارف

قتل شخصان في حادث مرور بين قطار لنقل المسافرين وشاحنة من نوع “هاربين” ببلدية الذرعان في ولاية الطارف.

الحادث وقع بالمنطقة الصناعية في ممر غير محروس، حيث اصطدم قطار قادم من تبسة الى عنابة بالشاحنة وجرها 300 متر.

أين تفاجئ سائق شاحنة وحفيده الذي كان بجانبه بقدوم القطار، ولم يتمكن السائق من الفرار من السكة.

الضحيتان ينحدران من بلدية الحجار ولاية عنابة، نقلت مصالح الحماية المدنية بالذرعان جثتيهما الى مصلحة حفظ الجثث بالقطاع الصحي للمدينة.

فيما تتواجد الأن عناصر الأمن الوطني بعين المكان لفتح تحقيق في ملابسات الحادث.