بالصور.. قتيلان في إنحراف وإنقلاب شاحنة بالزعفران في الجلفة

لقي شخصان حتفهما في حادث مرور أليم ببلدية الزعفران غرب ولاية الجلفة، حسبما علم مساء اليوم لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

وذكر المكلف بالإعلام بذات المديرية الرقيب “قريش قريش”، أنّ الحادث وقع مساء اليوم في حدود الساعة الخامسة مساءًا.

على مستوى بالطريق الوطني رقم 46 بمنطقة شعبة “بن كربوع” ببلدية الزعفران التايعة لدائرة حاسي بحبح،

وأضاف ذات المصدر، أنّ وقائع الحادث كانت بسبب انحراف وانقلاب شاحنة من نوع هينوا.

حيث خلف هذا الحادث ضحيتان يبلغان من العمر 40و38 سنة ينحدران من مدينة الجلفة.

وتم نقل جثتي الضحيتين، من طرف الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشارف، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة.

فيما تبقى التحقيقات متواصلة لمعرفة أسباب وكشف ملابسات هذا الحادث المميت.