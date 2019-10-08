بالصور.. قتيلان في حادث مرور بتيمقاد في باتنة

وقع زوال اليوم، حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 88 بدائرة تيمقاد في باتنة.

الحادث تمثل في انحراف سيارة من نوع “بيجو 208 ” واصطدامها بشاحنة من نوع “فولفو”.

الاصطدام وقع بالنقطة الكيلومترية 20 مفترق الطرق تيمقاد- الشمرة ببلدية ودائرة تيمقاد

حيث خلف وفاة شابين تتراوح اعمارهما بين 25 سنة و29 سنة، كانا على متن السيارة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية ،حيث تم نقل جثتيهما إلى العيادة المتعددة الخدمات تيمقاد بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بمعية أفراد الدرك الوطني.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في أسباب الحادثة.