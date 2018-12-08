بالصور.. قتيلان وجريحان في حادث مرور بباتنة

لقي اليوم السبت، شخصين مصرعهما، وأصيب إثنان جراء حادث مرور مروع، وقع بالمكان المسمى “تمارة” بعين التوتة ولاية باتنة.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارة من نوع رونو كليو وشاحنة ذات مقطورة من نوع مان، على مستوى الطريق الوطني رقم 03.

وأدى الحادث الأليم إلى وفاة إمرأتين الأم 42 سنة وإبنتها 18 سنة، وإصابة سائق السيارة، الأب 44 سنة وحالته بالغة الخطورة وإصابة الإبن الطفل 11 سنة.

وقد حول جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث، وكذا نقل الجريحين إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى عين التوتة، من طرف الحماية المدنية.

للعلم فإن أفراد العائلة الواحدة 4 الأب والأم والبنت والإبن كانوا على متن السيارة السياحية وينحدرون من دائرة الحامة ولاية خنشلة.