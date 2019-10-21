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بالصور .. قتيلان و 4 جرحى في حادث مرور بوهران

أخبار الجزائر
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بالصور .. قتيلان و 4 جرحى في حادث مرور بوهران
بقلم كريمة سواق

تسبب حادث مرور وقع اليوم بولاية وهران في مقتل شخص يبلغ من العمر 22 سنة وأصيب 4 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 23 إلى 44 سنة.

وتمثل الحادث في  اصطدام سيارتين الأولى من نوع رونو 19والثانية من نوع كيا بيكانتو على مستوى منعرج كاب فالكون دائرة عين الترك بوهران.

حيث تدخلت عناصر من الحماية المدنية لنقل المصابين إلى مستشفى مجبر تاني بعين الترك في حين فتحت مصالح الامن تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

كما لقي شاب في الأربعينيات من العمر حتفه بعدما دهسته سيارة من نوع بوكسار بالقرب من المحور الدوراني ببلقايد بلدية بئر الجير.

تم تحويل جثته من قبل عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الطب الشرعي التابعة لمستشفى اول نوفمبر الجامعي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=715781

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