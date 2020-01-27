بالصور.. قتيلان و3 جرحى في حادثي مرور بدار الشيوخ والصقيعة في الجلفة

لقي، اليوم الإثنين، شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في حادثي مرور منفصلين وقعا بولاية الجلفة.

حيث خلّف الحادث الأوّل الذي وقع بالمنطقة المسمّاة “مقسم” حوالي 10 كلم إتجاه مدينة دار الشيوخ شرق الولاية، وفاة ضحية يبلغ من العمر 52 سنة، و3 جرحى بإصابات متفاوتة الخطورة تبلغ أعمارهم 58 سنة، 37 سنة و35 سنة، نتيجة اصطدام سيارتين.

أين تم إسعاف المصابين في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفى بالبلدية ذاتها، فيما يتم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجلفة.

وفي موضوع ذي صلة تدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بمنطقة “الصقيعة” صبيحة اليوم، لأجل حادث مرور يتمثل في إنحراف وانقلاب سيارة بالطريق البلدي رقم 31 الرابط بين الصقيعة وقرنيني.

حيث سجل الحادث وفاة سائق السيارة في عين المكان، الذي يبلغ من العمر 38 سنة، تم نقله لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجلفة.