بالصور.. قتيلان و3 جرحى في حادث مرور بشلالة العذوارة في المدية

لقي شخصين حتفهما وأصيب 3 أخرين إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 61 أ بالمدية.

وحسب مصادر النهار فإن الحادث وقع بالمخرج الشمالي لدائرة شلالة العذوارة ولاية المدية، وتمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين.

ما خلف وفاة شخصين بعين المكان ويتعلق الامر بـ ” م .ا ” 33 سنة، و “ع . س 38 سنة .

فيما اصيب ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و30 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم نقلهم من طرف خواص قبل وصول الإسعاف الى مستشفى شلالة العذاورة، بينما نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.