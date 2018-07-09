لقي شخصين حتفهما وإصيب 4 أخرين بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم الإثنين ببلدية الحسينية ولاية عين الدفلى.

وحسب مصادر لـ النهارالحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم04 بالمكان المسمى قصرالرمان والرابط بين الخميس و بومدفع طريق القديمة.

وتمثل في إصطدام بين شاحنتين الأولى من نوع شاكمان، وهيونداي H100 ذات مبرد وسيارة سياحية من نوع سبارك شوفرولي.

ماخلف وفاة سائق شاحنة المبرد ومرافقه اللذان وجد محصوران بالقمرة، والبالغان من العمر27و39سنة، تم تحولاهما لمصلحة حفظ الجثث لخميس مليانة.

وإصابة 4 اشخاص بجروح حيث تعرض سائق الشاكمان والبالغ من العمر27 سنة الذي اصيب بعدة كسور حول الى مستشفى الخميس.

فيما تم تحويل 03 افراد من عائلة واحدة بالسيارة السياحية أعمارهم مابين 09 و23 الى العيادة المتعددة الخدمات بومدفع.

غير أن السائق 61 سنة حول بعدها الى مستشفى البليدة لخطورة إصابته.

عن حادث مرور خطير جدا بمكان المسمى قصر الرمان في الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين الخميس بومدفع طريق القديمة

من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.