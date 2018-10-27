بالصور.. قتيل في حادث مرور بالطريق الرابط بين عنابة والطارف

قتل شخص في حادث مرور وقع بمحاذاة المنطقة الصناعية ببلدية الذرعان في ولاية الطارف.

الحادث وقع اثر اصطدام سيارة من نوع “رونو ” لصاحبها الضحية “ك محمد لخضر” 38 سنة بشاحنة صهاريج بيع الماء.

بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي عنابة والطا رف.

اين اصيب الضحية بجروح بليغة تم نقله من طرف عناصر الحماية المدينة الى استعجالات الذرعان.

ونظرا لخطورة الإصابة حول الى المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة اين لفظ انفاسه الاخيره.

الضحية تاجر متنقل ينحدر من قرية مكية ببلدية شيحاني، وقد فتحت مصالح الحماية المدينة تحقيقا في اسباب الحادث.