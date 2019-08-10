بالصور.. قتيل وجريحان في اصطدام سيارة بشاحنة في جليدة بعين الدفلى

لقي شاب حتفه وأصيب إثنين اخرين في حادث مرور وقع اليوم بالطريق الولائي رقم 156 المخرج الشرقي لجليدة بعين الدفلى.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حدود الساعة 06سا و25د بالمخرج الشرقي لجليدة بالمكان المسمى اولاد بوزيان.

وتمثل في اصطدام ما بين سيارة سياحية “رونو كليو” و شاحنة من نوع “جاك” ما سفر عن وفاة السائق 22 سنة .

فيما اصيب2 مرافقين له يبلغا من العمر22 سنة بجروح خطيرة تم اسعافهما وتحويلهما الى العيادة وواحد نقل الى مستشفى الولاية.

بينما تم نقل الضحية لمصحلة حفظ الجثث لذات المستشفى، من جهتها فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث.