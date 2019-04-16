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بالصور .. قتيل وجريحان في تصادم مباشر بين شاحنتين بالحمراية في الوادي

أخبار الجزائر
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بالصور .. قتيل وجريحان في تصادم مباشر بين شاحنتين بالحمراية في الوادي
بقلم عبد العالي رحومة

لقي شخص حتفه وأصيب شخصان في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء بمنطقة الحمراوية ولاية الوادي.

وحسب معلومات لـ النهار فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم  48 على بعد 20 كلم من الوحدة بإتجاه الوادي.

وتمثل في تصادم مباشر لشاحنتين، الاولى من نوع شاكمان والثانية من نوع جاك.

ما خلف وفاة شخص بعين المكان واثنين جرحى، كل الضحايا ذكور نقلو من طرفنا الى وحدة العلاج بالحمراية .

ليبقى الطريق المجزرة يحصد الارواح البشرية في كل مرة نظرا لكارثية الطريق حفر وتموجات.

إضافة الى ضيق الطريق الذي يعد شريان حقيقي للولاية .


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