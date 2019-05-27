بالصور.. قتيل وجريحان في حادث مرور ببريكة

سجلت دائرة بريكة ولاية باتنة، مساء اليوم الإثنين، حادث مرور خلّف ضحية وجريحان، حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان، أنّ الحادث ثمثل في اصطدام سيارتين سيارة من نوع كونقو وأخرى من نوع بيجو “505”

في حدود الساعة الرابعة مساء، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 28، وبالضبط النقطة الكيلومترية 137.

ما أسفر عن وقوع قتيل شيخ المدعو “ع*م” 62 سنة في عين المكان وهو سائق السيارة الثانية ومالكها، فيما جرح إثنان آخران.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى محمد بوضياف بريكة بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

بمعية أفراد الدرك الوطني، في حين تم إسعاف الرجلين الآخرين المصابين برضوض، 45 و31 سنة ونقلهما

من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.

فيما تبقى أسباب الحادث قيد التحقيق من طرف الجهات المختص.