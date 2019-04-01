بالصور.. قتيل وجريح في حادث مرور بين سيارة ودراجة نارية بالوادي

لقي شخص حتفه وأصيب أخر بجروح إثر حادث مرور وقع مساء اليوم الإثنين بين حيي 8 ماي وسيدي مستور بالوادي.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الاجتنابي الرابط بين حيي 8 ماي وسيدي مستورذات الولاية.

وتمثل في بإصطدام سيارة من نوع ڨولف بدراجة نارية ما أسفرعن قتيل يبلغ من العمر17 سنة وجريح مكسور في الارجل.

تم تدخل اعوان الحماية المدنية لنقل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث بمصلحة حفظ الجثث بمؤسسة بن عمر الجيلاني.

وتقديم الاسعاف للجريح وتحويله للاستعجالات الطبية 8 ماي 1945 .

في حين فتحت عناصر الامن تحقيقا في ملابسات الحادث المميت.

وللإشارة يعرف هذا المحور حفر كبيرة وغياب التام للإنارة العمومية وهو ما يشكل خطر على المارين عليه.

حيث شهدت المنطقة يوم دموي خلف 9 قتلى ووأزيد من 40 جريح.