بالصور..  قتيل و3 جرحى في حادث إنحراف سيارة بالوادي   

لقي شخص حتفه وأصيب 3 أشخاص بجروح في حادث مرور وقع بالطريق الولائي الرابط بين بلديتي النخلة ودوار الماء بالوادي.

وحسب ما ورد للنهار،فإن الحادث وقع اليوم الخميس إثرإنحراف سيارة من نوع تراجيت، أسفر في إصابة 3 أشخاص مابين19و30 سنة.

أين تم نقلهم من طرف مركبات خاصة لمستشفى الرباح، ثم إلى إستعجالات الطبية الثامن ماي بعاصمة الولاية.

ومما زاد في خطورة الأمر ، حسب ناقلي الضحايا،عدم قدرة المارة الاتصال بالحماية المدنية عبر الهاتف وكذا عناصر الدرك الوطني لانعدام التغطية والشبكة الهاتف نهائيا بذات الطريق الذي يزيد عن 90 كلم .