بالصور..قتيل و4 جرحى في حادث مرور بقالمة

لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بمدخل قرية بوضروة بلدية ودائرة بوسقوف ولاية قالمة.

وحسب بيان صادر عن مصالح الحماية المدنية لذات الولاية، اليوم الأربعاء، فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارتين سياحيتين إحداهما من نوع “بيجو 208” والأخرى “إيبيزا”.

ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم امراة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و66 عاما، حيث تم إسعافهم وتحويلهم إلى مستشفى بوشقوف، أين لفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة صبيحة اليوم متأثرا بجروحه البليغة على مستوى الرأس.