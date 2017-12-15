بالصور.. قتيل و40 جريح في هذا اللقاء..

الرياضة
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بالصور.. قتيل و40 جريح في هذا اللقاء..
بقلم عبد النور حواز

توقفت مُباراة  فريق عين الكبيرة وخصمه وداد عين الطويلة لحساب الجولة 13 من شرفي سطيف في الدقيقة 53.

بعد إندلاع أعمال عنف بين الأنصار، حيث تراشق الطرفان بالحجارة والألعاب النارية على غرار “الفيميجان” و “السينيال”.

وأسفرت هذه الأحداث عن وفاة مُناصر وداد عين الطويلة المدعو “ش.ل” بعد تعرضه لطعنات خنجر فيما تعرض 40 مُناصرا لجروح.

وألقت مصالح أمن ولاية سطيف القبض على 40 مُناصرا تسببوا في أحداث الشغب.

علما أن اللقاء عند توقفه كان مُتعادلا ب0-0 وكانت الأجواء رائعة بين اللاعبين حيث لم يُشهر الحكم أي بطاقة صفراء.  

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