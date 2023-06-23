بالصور: قتيل و5 جرحى في حادث إصطدام سيارة بدارجة نارية في العاصمة 

لقي شخص حتفه فيما أصيب 5 اخرين بجروح إثر حادث مرور وقع مساء اليوم ى مستوى الطريق الوطني رقم 05 في ” الدار البيضاء إتجاه الجزائر “.

وحسب بيان الحاية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 15سا و01 د أمام محول الجامع الأعظم. وتمثل في إصطدام سيارة طاكسي جماعي مزودة بـ GPL مع دراجة نارية. متبوع بحريق بسيارة الاجرة

الحادث خلف الحادث متوفى “سائق الدراجة النارية و5 مصابين بحروق تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى دويرة فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث.