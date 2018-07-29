بالصور.. قتيل و6 جرحى في حادث مرور بقسنطينة

قتل شخص واحد وجرح 6 اشخاص اخرين في حادث مرور ببلدية حامة بوزيان في قسنطينة.

وتدخلت كل من الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيساوي سليمان ووحدة حامة بوزيان.

والمركز المتقدم بومعزة بشير ووحدة القطاع ديدوش على الساعة 12 والنصف بالطريق الوطني 79.

المنطقة المسماة قايدي عبد الله بلدية حامة بوزيان ولاية قسنطينة.

من أجل حادث مرور يتمثل في إصطدام بين حافلة للنقل الحضري من نوع سوناكوم k66 وسيارة من نوع سيتروان.

الضحية الأولى “ك.ب” من جنس ذكر يبلغ من العمر 59 سنة متوفي بعين المكان تم تأكيد الوفاة من طرف طبيب الحماية المدنية.

تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي إبن باديس.

“ه.ب” من جنس أنثى تبلغ من العمر 33 سنة والضحية الثالثة” م.ب” من جنس ذكر يبلغ من العمر 3 سنوات في حالة صدمة.

الضحية الرابعة “ر.ب” من جنس أنثى تبلغ من العمر 62 سنة لها إصابة في الكتفين.

الضحية الخامسة “ح.ل” من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة له إصابة في الكتفين.

الضحايا الأربعة أسعفوا ونقلو من طرفنا الى إلى المستشفى الجامعي إبن باديس.

الضحية السادسة “م.ب” من جنس ذكر يبلغ من العمر 45 سنة فاقد للوعي. الضحية السابعة “أ.م” من جنس ذكر يبلغ من العمر 43 سنة له إصابة في الصدر.

الضحيتين أسعفوا وتم ونقلهم من طرف مصالحنا إلى المركز الصحي حامة.