بالصور.. قديورة وبن ناصر يصنعان الحدث في معرض الجزائر بقطر

صنع الثنائي الدولي الجزائري، عدلان قديورة، واسماعيل بن ناصر، الحدث بمعرض الجزائر، في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشر الدولي الجزائري، عدلان قديورة، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، صور لحضوره رفقة بن ناصر في افتتاح هذا المعرض.

وصنع الثنائي الدولي الجزائري، الحدث بمعرض المنتوجات الجزائرية، الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت مساهمة كل من عدلان قديورة، واسماعيل بن ناصر، في افتتاح هذا المعرض، بهدف المساهمة في إبراز المعرفة، والمنتجات الجزائرية.