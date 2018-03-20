بالصور.. قديورة يتناسى إبعاده من الخضر مع “قطه”

يبدو أن “عدلان قديورة” لاعب “نوتينغهام فورست” الإنجليزي يُحاول نسيان إبعاده من تربص المنتخب الوطني المُقام حاليا بمُداعبة قطه.

ونشر “الدبابة” سهرة اليوم الثلاثاء صورا له رفقة قطه الذي يُشبه “النمر” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق قديورة الصور بعبارة:”هادئ رفقة نمري” ماجعل مُحبيه يُسارعون للتجاوب بقوة مع منشوره.

ويتواجد قديورة بالعاصمة الفرنسية باريس لقضاء أيام الراحة رفقة عائلته مُستفيدا من فترة التوقف الدولية.

ولم يُستدعى قديورة لتربص المنتخب الوطني الحالي تحسبا لوديتي تنزانيا وإيران بسبب خيارات الناخب الوطني رابح ماجر.