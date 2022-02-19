بالصور.. قديورة يحل بالجزائر لترسيم انضمامه لمولودية وهران

وصل ظهر اليوم السبت، الدولي الجزائري عدلان قديورة، إلى أرض الوطن، تحسبا لترسيم التحاقه بمولودية وهران.

وحط عدلان قديورة رحاله بعاصمة الغرب الجزائري وهران، لترسيم انضمامه لفريقه الجديد مولودية وهران

كما نشرت إدارة مولودية وهران، خبر انضمام الدولي الجزائري، لصفوفها، عبر الصفحة الرسمية للفريق.

وسيخوض عدلان قديورة، أول تجربة له في الدوري الجزائري، بعد تجربة طويلة في الملاعب الأوروبية، والخليجية.